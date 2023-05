Squallido finale di Fazio e Littizzetto | si paragonano al Papa “Meloni caccerà anche lui?”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un epilogo triste, quello della coppia, che dal prossimo anno si trasferirà, ben pagata, al network Warner Bros per andare in onda su Canale Nove, ma con i crismi dei “martiri” dell’epurazione di destra. In quella di ieri sera, che è stata la penultima puntata di “Che tempo che fa (video)“, su RaiTre, il conduttore e la comica si sono esercitati in ragionamenti e interviste contro il governo, battutine facili, come la richiesta alla Lagerback di “venire con noi” (gag a spese dei contribuenti per pubblicizzare tv private, pur non citate…) e perfino teatrini tristi con paragoni arditi. Per esempio, con il….: “Lail?” Il momento della mitomania è ...