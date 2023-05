Springsteen nella capitale | ‘il boss’ incanta 60mila fan

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) – “Who’ll stop the rain?” Brucefoto) will. Il Boss è riuscito anche a fermare i temporali chegiornata di domenica 21 maggio si sono abbattuti su Roma. Contro ogni previsione meteorologica, si è fatta festa al Circo Massimo, nell’attesa data capitolina del tour mondiale con The E Street Band. Puntualissimo alle 19.25,ha dato il via alla sua maratona con l’energia di ‘My love will not let you down’ e un “Ciao Roma” che ripeterà più volte durante la serata. O anche “Roma Roma Roma” e “Roma ti amo”. Poche parole in italiano per mandare in visibilio i presenti. Tra i fan anche ospiti famosi: Sting, Nick Cave, Chris Rock, Thomas Raggi dei Måneskin, Isla Fisher, Edoardo Leo, Luca Marinelli, Giuseppe Battiston e Aimone Romizzi dei Fast Animals and Slow Kids. Poi: Lars Ulrich dei ...