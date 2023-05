(Di lunedì 22 maggio 2023) Un punto vale sempre più di zero. Innanzitutto partiamo da qui. Un pareggio che ci rimette fuori, seppur di un ‘niente’,...

L'unica 'sciagura' resta la non contemporaneità tra le partite delle contendenti, che almeno negli180' dovrebbe essere d'obbligo. Sabato dunque Spezia - Torino, gara che regalò la matematica ...

Speziamania: ultimi 180' di nervi e di passione | Serie A

Ed ora sotto con Real e City. L’euforia dell’immediato dopo-Milan è tale che a molti tifosi, col solito sarcasmo ed umorismo tutto ligure, non dispiacerebbe incontrare anche le altre due semifinaliste ...Non siamo più padroni del nostro destino e si fa durissima. Ma almeno fino al 4 giugno crediamoci. Poi faremo tutte le analisi, si tireranno le somme e quant’altro per capirne (se dovesse succedere) i ...