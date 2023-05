... a Rayyanah Barnawi - prima donna saudita e prima donna araba a orbitare intorno alla Terra - l'onore di essere il 600esimo astronauta ad essere andato nello. Con AlQarni e Barnawi'Iss c'......di Zelensky Mikhail Podolyak i paesi occidentali hanno praticamente quasi preso una decisione'... capo del Bureau of Military - Political Analysis se i nuovi caccia entreranno nelloaereo ...... con un focus'Argentina, Paese che le statistiche indicano come quinto produttore al mondo di ... la grande area di Mendoza, la Patagonia, con unodi rilievo al rosso Malbec e poi con grandi ...

Spazio, sull'Iss i 4 astronauti "privati" della missione AX-2 - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

L'equipaggio della missione Ax-2 condurrà una ventina di esperimenti sceintifici sull'Iss, tra cui ricerche sulle cellule staminali, su nanomateriali basati sul DNA e contromisure contro il cancro.