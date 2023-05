Spalletti si aspettava che De Laurentiis annunciasse la sua decisione di andar via evitando strascichi Gazzetta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladello Sport descrive un Lucianoamareggiato, stanco, deluso. Soprattutto perché il tecnico siche fosse il presidente Dead annunciare la suadi lasciare il Napoli, senza creare brutticome quelli che invece stanno venendo fuori negli ultimi giorni. Lascrive: “ha detto basta eche ad annunciarlo fosse il presidente, per trovare un modo di stringersi la mano e lasciarsi senza. Ma a giudicare dalle ultime frecciate a distanza, al momento la separazione non appare consensuale. Venerdì Deaveva sottolineato di non voler «tarpare le ali» a nessuno.ha risposto che ...

ha detto basta eche ad annunciarlo fosse il presidente, per trovare un modo di stringersi la mano e lasciarsi senza strascichi. Ma a giudicare dalle ultime frecciate a distanza, ...L'allenatore siun incontro per parlare di un nuovo contratto senza penale in caso di dimissioni e con un riconoscimento Napoli's Italian coach Lucianoreacts during the Italian Serie A football ...Sui motivi dell'addio di, CdM scrive: ' L'allenatore siun maggior riconoscimento del suo lavoro anche con un aumento e un prolungamento di contratto per almeno due anni. Ma c'è ...

ESCLUSIVA SI Parlato: "Spalletti sempre più lontano da Napoli" Sportitalia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...