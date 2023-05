Spalletti non vuole più lavorare per De Laurentiis | il tempo dei cicli è finito | ma Napoli non farà la fine della Juve

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lucianoha una memoria elefantina. Non gli scappa niente, non dimentica niente. Nemmeno quello che il presidente Aurelio De...

Il Napoli però ha troppa voglia di vincere e da come Di Lorenzo corra ad abbracciare a baciare platealmente, pare abbia voglia di farlo anche sesoprattutto per il suo allenatore. ...... tre coppe argentine, due supercoppe, due Coppe Libertadores esolo: con 14 titoli all'attivo, ... Il Napoli potrebbe valutare il nome di Gallardo per inaugurare un nuovo ciclo post -. ...... da Laurentiis, passando per Giuntoli per finire ae gli altri tesserati. Da casa la situazione sembrava perfetta e fluida dagli schermi di Dazn, ma in effettiera così. Un disagio che ...

Spalletti non sopporta più De Laurentiis: non ha nemmeno voluto scattare la foto ricordo (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

Un’ora prima della gara, quando il Maradona non era ancora pieno e la pioggia diventava più insistente, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono ritrovati vicini per ricevere ...Allenatore Napoli: le ultime notizie portano a Marcelo Gallardo per sostituire Luciano Spalletti, il tecnico argentino di 47 anni.