Spalletti non sopporta più De Laurentiis | non ha nemmeno voluto scattare la foto ricordo Gazzetta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il rapporto tra il presidente del Napoli, Aurelio Dee il suo allenatore, Luciano, è diventato insostenibile. Le tensioni si sono accumulate per mesi e ora sono esplose, insieme alla rottura tra i due., stando a quanto riferiscono i quotidiani, nonneanche la vicinanza di De, tanto che ieri, nel prepartita, al momento della premiazione con la medaglia d’oro di benemerenza consegnata dal principe Carlo di Borbone,non halaaccanto al presidente. Lo scrivono sia ladello Sport che il Corriere della Sera. Lascrive: “un potenziale ...

Il rapporto tra il Napoli e Lucianosembra sempre più al capolinea. Le parole dell'allenatore dopo il match vinto contro l'... un anno di pausa per l'allenatore, anche per una clausola di '...a casoalla fine di Napoli - Inter 3 - 1, ha dichiarato: 'Il mio futuro Ormai è tutto chiaro e definito. Dobbiamo soltanto dirlo ma aspetteremo ancora'. Chi arriverà al suo posto Tra ...si sa di quale natura, almeno al momento, perché la palla continua a rimbalzare da una parte (De Laurentiis) all'altra (). 'È tutto definito,c'è stata alcuna trattativa, è convenuto ...

Ho trovato spazio sulla trequarti, mi ha passato palla Anguissa e ho provato a calciare. È andata bene, un gol bello e importante per la squadra perché oggi volevamo davvero vincere”. Così Giovanni Di ...Spalletti, regalo d’addio”. Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è il successo per 3-1 contro l’Inter da parte del Napoli ...