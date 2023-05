' Spagna razzista' | ' No | ci denigri' | è scontro Vinicius - Liga

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non solo la polemica politica, la denuncia del Brasile alle autorita' spagnole, le prese di posizione del Real: il casodiventasul razzismo di tutto un Paese in. "Amo questo ...

Non solo la polemica politica, la denuncia del Brasile alle autorita' spagnole, le prese di posizione del Real: il caso Vinicius diventa scontro sul razzismo di tutto un Paese in. "Amo questo paese, ma e' dei razzisti. E il campionato che era di Ronaldo e di Messi, ugualmente, oggi e' dei razzisti", ha denunciato l'attaccante brasiliano, subito dopo esser stato fatto ...... mi ha accolto e la amo, ma ha accettato di esportare nel mondo l'immagine di un Paese. Mi dispiace per gli spagnoli che non sono d'accordo, ma oggi, in Brasile, laè conosciuta come ..."Lanon è un paese". Anche Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida al Valladolid sul problema razzismo indopo ciò che è successo a ...

Prima la rissa in campo, poi le offese razziste dagli spalti. Da tutto lo stadio. Ennesimo episodio durante una partita di Liga, al centro di tutto ancora Vinicius Jr, la stella del… Leggi ..."La Spagna non e' un paese razzista". Anche Xavi, allenatore del Barcellona, e' intervenuto in conferenza stampa prima della sfida al Valladolid sul problema razzismo in Spagna dopo cio' che e' ...