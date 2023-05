SpaceX | altri quattro astronauti privati nello Spazio | un biglietto costa 55 milioni di dollari

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ieri, su un razzo di, è partita la seconda missione commerciale con equipaggio, Axiom 2.è stata fondata da Elon Musk. A bordo ci sono anche il primo uomo e la prima donnadell'Arabia Saudita, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi. Questa mattina la missione ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. Tra due anni Axiom prevede di mettere in orbita i primi moduli dalla sua stazione spaziale, la base per portare più persone. L’investimento privato punta a trasformare l'orbita terrestre in qualcos'altro: un laboratorio (per realizzare materiali impossibili da produrre sulla Terra a causa della forza di gravità), un set cinematografico, una palestra per addestrare glie anche una nuova frontiera del turismo. «Ci sentiamo davvero pronti ad ...