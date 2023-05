Sonia Bruganelli e l’amicizia con Sophie Codegoni | le due insieme a Roma con Celine

Tra(moglie di Paolo Bonolis), e Laura Freddi (storica ex del conduttore) pareva regnare la pace, ma è bastata una vecchia dichiarazione dell'ex ragazza di 'Non è la Rai' per accendere la ...Laura (nelle scorse ore finita al centro di un battibecco consui social) ha svelato inoltre: 'Ah ecco... ma che cosa brutta' ha commentato, spiazzata, Chiara Francini, che ha poi ...e Laura Freddi , pace fatta. Almeno così sembrava, visto che lo hanno anche dichiarato in tv più e più volte. La prima, moglie di Paolo Bonolis , la seconda ex fidanzata, oggi sono in ...

Sonia Bruganelli-Laura Freddi, frecciatina al veleno su Paolo Bonolis TGCOM

In queste settimane o mesi scopriremo quale sarà il futuro lavorativo in TV di Giulia Salemi. L’influencer, infatti, pare sia tra i candidati per prendere il posto di Sonia Bruganelli come opinionista ...Attraverso i social Sonia Bruganelli ha scagliato una frecciatina contro Laura Freddi, ex compagna di suo marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli: la frecciatina a Laura… Leggi ...