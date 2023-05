Sonia Bruganelli e la tenera foto con la figlia di Sophie Codegoni | «Un fagottino dolcissimo»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nelle ultime oreha trascorso alcuni momenti cone Alessandro Basciano, durante una cena in un ristorante a Roma. Che traci sia un rapporto di...

Nelle ultime oreha trascorso alcuni momenti con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , durante una cena in un ristorante a Roma . Che trae Sophie ci sia un rapporto di amicizia si è capito. A ...E queste parole hanno fatto sì che intervenisse, moglie del conduttore televisivo. Ma che cosa è successo Paolo Bonolis, le rose rosse del papà fioriscono bianche.:...sembra non aver preso bene le dichiarazioni di Laura Freddi rilasciate a Donna Glamour sul marito Paolo Bonolis . Nonostante le due hanno sempre ribadito di avere un ottimo rapporto, ...

Sonia Bruganelli-Laura Freddi, frecciatina al veleno su Paolo Bonolis TGCOM

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha trascorso alcuni momenti con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, durante una cena in un ristorante a Roma. Che tra Sonia e Sophie ci sia un rapporto di amicizia ...Laura Freddi ha compiuto 51 anni lo scorso 19 maggio e sui social in molti le hanno dedicato un pensiero nel giorno del suo compleanno. C’è anche chi ne ha approfittato per tirare ...