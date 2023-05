Sondaggio Swg | frena Fratelli d’Italia | ma anche il Pd Recuperano M5s e Lega

(Di lunedì 22 maggio 2023) Perdono consensi negli ultimi sette giorni siache il Partito democratico. Secondo quanto riportano le ultime proiezioni di Swg per La7, il partito della premier Giorgia Meloni registra infatti un calo dello 0,1% nei sondaggi rispetto alle stime della scorsa settimana, passando da 29,8% a 29,7%. Perdono consensii dem di Elly Schlein, che con un calo di 0,4 punti percentuali, arrivano al 20,9%. Scenario diverso per il M5s e lache registrano entrambi un trend positivo. Il partito di Giuseppe Conte si porta al 16%, con due decimi di punto ripresi nell’ultima settimana, mentre quello di Matteo Salvini passa dall’8,6% dell’ultima rilevazione all’8,8%. Va peggio a Forza Italia, che perde lo 0,1%. SWG/TgLa7 Gli orientamenti di voto del 22 maggio 2023Crescono, invece, i consensi di Azione di ...

Salgono M5S e Lega Fratelli d'Italia sostanzialmente stabile al 29,7% nelsettimanale diper il tg de La7. In calo sotto il 21% il Pd. Risalgano Movimento 5 Stelle e Lega. LE TABELLE Iscriviti alla newsletterLa maggioranza degli italiani si schiera a favore dell'invio di aiuti militari per l'Ucraina, così come sta facendo il governo Meloni , secondo undiper TgLa7. Un sostegno però che al suo interno si divide su due modi di intendere l'appoggio per Kiev con le armi. In quel 51% di favorevoli infatti c'è il 22% che considera utile il ...

Fermi tutti: non solo l'effetto Schlein si è azzerato, adesso il Pd ha preso a scendere vistosamente. Nell'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 presentato lunedì 22 maggio dal direttore Enrico ...