Smentiti gli oracoli Le Figaro incorona Meloni e umilia i gufi sinistri

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sarebbe dovuto essere il tallone d'Achille del governo italiano. Il famigerato granello di sabbia, in grado di rompere l'intero ingranaggio. Ed invece, fino ad oggi, si è rivelato uno dei punti di forza dell'esecutivo conservatore. Giunge, inaspettato, un nuovo, prestigioso riconoscimento alla politica portata avanti da Giorgia. “Se è troppo presto per esprimere un giudizio definitivo, è evidente però cheha smentito gliche annunciavano il suo inevitabile fallimento – scrive Nicolas Baverez in un articolo intitolato L'Italia di Giorgiao Fratelli d'Europa e pubblicato questa mattina sul quotidiano Le- La sua popolarità rimane alta visto che beneficia del sostegno di oltre la metà degli italiani. Il suo partito è accreditato con il 30% dei voti. La coalizione delle ...

Sarebbe dovuto essere il tallone d'Achille del governo italiano. Il famigerato granello di sabbia, in grado di rompere l'intero ingranaggio.'Lungi dal rompere con l'Unione europea e con le democrazie occidentali, l'Italia di Meloni si presenta come uno dei suoi pilastri' ...