(Di lunedì 22 maggio 2023) Joey Saputo, presidente del Bologna, tornerà in città venerdì e sarà presente per l'ultima gara casalinga contro il Napoli. Il rientro del numero uno del Bologna sarà l'occasione - una delle tante - ...

Siviglia su Dominguez, Motta cerca di frenarlo: “Uno così lo vorrei sempre” La Gazzetta dello Sport

Il tecnico mette paletti per la prossima stagione. Venerdì il presidente Saputo tornerà in città e si parlerà di futuro ...Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, su Nico Dominguez del Bologna c'è anche il Siviglia, con il direttore sportivo Monchi che conoscerebbe molto bene Pablo Sabbag, agente del giocatore.