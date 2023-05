“Simulazione clamorosa” | La Lazio risponde a Marino | “Parole | parole | parole” VIDEO

... già ammonito, viene sanzionato per unain area di rigore. Malgrado l'inferiorità ... seppur l'occasione piùsia proprio di marca biancorossa, con Cornazzani che spreca ...Il presidente ucraino, tuttavia, era in visita in Finlandia e pianificare un'azione così... Resta lo scenario di unaper scopi ancora indefiniti, ma la sensazione di vulnerabilità ...A far discutere nel post - partita, oltre al risultato, è stata anche la palesein area di Cuadrado: l'esterno della Juventus prova a smarcarsi da Juan Jesus e poi si lascia cadere. ...

Udinese-Lazio, Marino: “Simulazione ed errore arbitrale clamoroso ... Udinese Calcio

La prova dell'arbitro Pairetto analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Marelli che boccia la decisione del fischietto piemontese sul penalty decisivo ...Nel postgara di Udinese-Lazio, grandi polemiche legate alla concessione del calcio di rigore in favore di biancocelesti. Il direttore sportivo dell'Udinese, Marino, ha dichiarato in fatti ai microfoni ...