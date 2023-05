Silvio Berlusconi | prima intervista dopo il ricovero | «È stata dura | ma mia moglie Marta ha superato sé stessa Ora rinnovo il partito»

Leggi su corriere

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il leader di Forza Italia parlai 45 giorni diin ospedale: «Ho sempre avuto fiducia. Mianon mi ha lasciato neanche per un minuto. Meloni e Salvini? Non solo alleati, ma veri amici. Renzi dice spesso cose giuste, ma non ne trae le conseguenze. E lo spazio al centro lo presidia Forza Italia»