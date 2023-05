Si veste da curriculum e gira le aziende di Roma per essere assunto Il protagonista | “Da anni invio domande e nessuno risponde”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ha deciso di prenderla con ironia ildi questa storia, un ragazzo diche ormai da 5cerca un colloquio con un’azienda per poter lavorare. A prima vista, qualcuno potrebbe pensare come il giovane non abbia i requisiti per ambire a determinati lavori aziendali. Poi spulciando il CV, lo stesso con cuitravestito, si scopre possedere una laurea in Scienze della Formazione e un doppio master in Comunicazione. La storia del ragazzo travestito da CV chelediNonostante il profilo di tutto rispetto, in 5ha raccolto solo porte in faccia. E’ la storia di Giacomo Sorrentino, giovane 32enne che ha deciso di lavorare con la fantasia per provare a farsi notare dalle. Ha deciso, il Primo ...