Si riparla di una Banca Nato per investire nella Difesa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 maggio 2023) A quasi un decennio di distanza dall’invasione russa della Crimea, gli alleatiora si trovano di fronte alla necessità di riaffermare il loro impegnospesa per la: i progressi però restano piuttosto lenti. Dalla riunione di Newport, tenutasi in Galles nel 2014, solo sette degli attuali trentuno membri hanno raggiunto l’obiettivo minimo di investimento, pari al due per cento del prodotto interno lordo. A questo ritmo, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto nel 2073: il target era stato fissato per il 2024. Dopo il vertice gallese, sono stati compiuti alcuni progressi nel rafforzamento dell’alleanza, ma non abbastanza. I membri dellahanno dispiegato forze in Europa centrale e orientale e hanno iniziato anelle strutture necessarie alla. L’alleanza ...