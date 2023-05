Severgnini | perché | quando devono lasciarsi | tecnici e società si esprimono come sibille?

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Se esistesse un premio per la partita più strampalata dell’anno, Napoli-Inter potrebbe vincerlo“. Lo scrive Beppesul Corriere della Sera. “Il Napoli festeggia il meritatissimo scudetto con la finalista di Champions League. E su cosa rimuginano i tifosi? Sul divorzio metafisico tra un allenatore vincente (Luciano Spalletti) e un presidente riconoscente (Aurelio De Laurentiis)”. E l’Inter non è da meno, scrive, visto che si è presentata all’appuntamento con i campioni d’Italia “senza eccessiva convinzione“, con la testa già proiettata alla Coppa Italia e alla Champions. Ieri l’attenzione del pubblico napoletano era concentrata sui pensieri di Spalletti e sugli interrogativi sul suo futuro. Ma è davvero necessariocosì? Si chiede...

Caro, vedo sempre piu' spesso sui giornali italiani interviste a personaggi "pubblici" del ... o sapendo che nessuno le compreràin Italia non si legge più). Ma che senso ha, e ......appelliamo a tutti voiquesto nostro appello possa arrivare al maggior numero di persone possibili. Ho voluto personalmente e fortemente questo film che il talento di Michelangelo......, a differenza dei partner, non protestano. Tuttavia, questa presunzione spesso si manifesta in un senso ingiustificato di competenza e capacità. Parlando del contesto letterario,...