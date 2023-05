Serie A | oggi i posticipi che contano anche per l’Inter | le partite

(Di lunedì 22 maggio 2023) Consconfitta ieri a Napoli restano ancora cinque punti da fare, nelle ultime due giornate diA, per raggiungere l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions League. La quota potrebbe scendere in base al rendimento delle rivali dirette: neiodierni tocca a Juventus e Roma.A 2022-2023 – 36ª GIORNATA Roma-Salernitana lunedì 22 maggio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Empoli-Juventus lunedì 22 maggio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Sassuolo-Monza 1-2 45’ +6 rig. D. Berardi (S), 60’ Ciurria, 93’ Pessina Cremonese-Bologna 1-5 14? Arnautovic, 27? Ferguson, 45? +1 Posch, 62? Orsolini, 80? Sansone, 91? Ciofani (C) Atalanta-Verona 3-1 11? Lazovic (V), 22? Zappacosta, 53? Pasalic, 62? Hojlund Milan-Sampdoria 5-1 9? Rafael Leao, ...

... i suoi Lakers e i Boston Celtics prosegue anche, fuori dal parquet. Dopo la sconfitta per ... E ora Miami può chiudere lagià in gara - 4 ancora in casa MIAMI HEAT - BOSTON CELTICS 128 - 102 ...Sono 500mila gli studenti che asono stati coinvolti nella compilazione del curriculum, che è ... Articoli più letti Instagram è in down di Pietro Deragni Evil , laimperdibile in cui horror ...In questo contesto si colloca la sopracitataHabitat di AVE la quale, in virtù della sua ... Il design del sistema Habitat è contraddistinto da estrema razionalità, da un rigore cheinvidiamo'...

Oggi in TV, il lunedì di Serie A, la Premier e i playoff di C TUTTO mercato WEB

E, in veste di responsabile del piano filatelico nazionale, Urso ha anche dato mandato di predisporre una serie di francobolli «con sovrapprezzo destinato alla ricostruzione». Allo studio dei ...La gioia infinita del capitano, Giovanni Di Lorenzo segna un gol da fuoriclasse assoluto e corre ad abbracciare Spalletti, la dedica è per lui. «Il mister è stato ...