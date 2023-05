Serie A | Empoli - Juventus 4 - 1 | i bianconeri ora fuori dall' Europa

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'ha battuto la4 - 1 in un posticipo della 36/a giornata diA. Due reti di Caputo, una su rigore, e quelle di Luperto e Piccoli, questa nel finale dopo il gol di Chiesa, hanno ...

... la Juventus rimedia anche una brutta figura sul campo di un ottimo, capace di imporsi con un 4 - 1 nell'ultimo posticipo della 36esima giornata diA. Al Castellani decidono la ...L'ha battuto la Juventus 4 - 1 in un posticipo della 36/a giornata diA. Due reti di Caputo, una su rigore, e quelle di Luperto e Piccoli, questa nel finale dopo il gol di Chiesa, hanno ...1 Vincono Lazio, Atalanta e Milan, perde l'Inter. Il weekend della 36a giornata diA ha riscritto la lotta Champions League ma è la giornata di oggi ad aver ribaltato ...al Castellani died ...

Diretta Empoli - Juventus (3-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

AGI - Dopo la notizia dell'ultima ora della nuova penalizzazione di 10 punti in classifica, la Juventus rimedia anche una brutta figura sul campo di un ottimo Empoli, capace di imporsi con un 4-1 nell ...Alla fine, la fortuna sorride ancora all’Empoli: serie di rimpalli che mettono la sfera tra i piedi di Piccoli, che non ci pensa due volte e spara una gran botta sulla quale Szczesny non può niente.