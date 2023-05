Serie A | Cremonese retrocessa in Serie B

Leggi su justcalcio

Lecce e Spezia hanno siglato un pareggio a reti inviolate (0-0) che non li trattiene da una retrocessione che ha ancora un solo posto libero, che entrambi lotteranno per evitare insieme all'Hellas Verona, dopo questo risultato discendono matematicamente lainB. In un gioco in cui la paura di perdere ha prevalso sulla necessità di vincere, Lecce e Spezia non sono riuscite a sottrarsi a una retrocessione che si deciderà nelle ultime due giornate. In teoria Lecce ha il calendario più accessibile contro Monza e Bologna, mentre lo Spezia resta con Torino e Roma e Verona contro Empoli e Milan. Solo uno dei tre coinvolti rientrerà nella seconda categoria del calcio italiano insieme alla Sampdoria, ...