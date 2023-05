Serie A | Ci sarà un’altra sanzione per la Juventus?

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: 22/05/2023 alle 16:46 CEST I ‘bianconeri’ rischiano di perdere 11 punti se la richiesta della Procura FIGC andrà a buon fine Chiesta anche la squalifica per otto mesi del ceco Pavel Nedved, ex presidente dellaLa Procura della Federcalcio italiana (FIGC) ha chiesto questo lunedì che lavenga sanzionata con il ritiro di 11 punti nella classifica diA, da incontrare in questa stagione, per quello che è noto come il “Caso Plusvalías”, in cui il club italiano è accusato di aumentare il valore di mercato dei calciatori per generare più entrate nei loro trasferimenti. La Procura della FIGC Giuseppe Chineche si occupa della causa dall’inizio ...