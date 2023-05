Sentenza plusvalenze Juve | il verdetto arriverà entro questa sera

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023), ilsu quella che sarà la nuova penalizzazione per i bianconeristaStando a quanto riportato da Sky Sport, lantus stapotrebbe conoscere la nuova penalizzazione in classifica per il caso. Ilpotrebbe arrivare subito dopo la gara del Castellani, in secondata, attorno alle ore 23 e quindi quando i bianconeri sapranno già il risultato del match con l’Empoli.