Sentenza Juventus oggi 22 maggio | la DIRETTA | chiesti 11 punti di penalizzazione

22 maggio , la diretta di questa lunga giornata per i bianconeri in attesa del verdetto della Corte Federale d'Appello in merito alla penalizzazione di quindici punti inflitta a ......della Federcalcio all'udienza di rivalutazione delladi secondo grado, come indicato dal Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. Sempre in secondo grado, infatti, laera ...AGI - Undici punti di penalizzazione , e 8 mesi di inibizione per i tesserati . Queste le richieste della procura generale della Figc a carico della, avanzate durante la nuova udienza della corte di appello federale per il caso Plusvalenze , chiamata a rideterminare l'entità della sanzione di 15 punti di penalizzazione comminata a ...

Juventus, oggi la sentenza sulle plusvalenze: la penalizzazione, il procuratore Chiné chiede -11 Corriere della Sera

È il giorno del giudizio atto secondo, ovvero quello definitivo. Con la nuova sentenza della Corte federale d’Appello attesa nel pomeriggio che orienterà il finale di ...La Corte d’Appello Federale chiamata a decidere le sorti del club bianconero AGI - Undici punti di penalizzazione, e 8 mesi di inibizione per i tesserati. Queste le richieste della procura generale de ...