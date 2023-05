Sentenza Juventus e i punti di penalizzazione | cosa filtra

Il tanto atteso "giorno del giudizio" potrebbe trasformarsi in una lunga notte. Latorna oggi in Corte d'Appello (fischio d'inizio alle 10) per conoscere il proprio destino, ...stessa...22 maggio , la diretta di questa lunga giornata per i bianconeri in attesa del verdetto della Corte Federale d'Appello in merito alla penalizzazione di quindici punti inflitta a ...Commenta per primo E' oggi il D. Day per la. Non solo la gara di Empoli in campionato, ma anche ladella Corte Federale d'Appello riguardo all'inchiesta sulle plusvalenze. L'organo, che si riunirà online in composizione ...

Juve, sentenza filone plusvalenze: lunedì la decisione, nuova penalizzazione in arrivo Calciomercato.com

Grande attesa per il verdetto della Corte d’Appello Federale sul filone plusvalenze della Juventus: la sentenza attesa nelle prossime ore ...Lunedi 22 maggio, al mattino punti di penalità in classifica per la Juventus zero, poche ore dopo saranno...Sotto i sei troppa grazia, sopra i nove troppa pena. Tra poche ore arriva il numero di quant ...