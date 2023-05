Secret Invasion | i character poster della serie Marvel con Samuel L Jackson e Emilia Clarke

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 maggio 2023) Arrivano i primiper la nuovadelCinematic Universe in uscita su Disney+. IStudios hanno diffuso in rete iufficiali che ritraggono i protagonisti di, inclusi ovviamenteL.e EmliaL.riprende i panni di Nick Fury, che per la prima volta sarà il protagonista assolutostoria, insieme a Ben Mendelsohn in quelli di Talos e Don Cheadle in quelli di James Rhodes/War Machina. Le new entry principali sono costituite danei panni di G'iah e dal Premio Oscar Olivia Colman in quelli di ...