Se non mi chiami | tutti a Discovery E Fiorello perde la scommessa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Botta e risposta a Viva Rai2 trae il nuovo ad della Rai Roberto Sergio. Il conduttore durante la puntata ha detto che il 26 maggio era in programma uno sciopero ma "il nuovo ad, Sergio, Francesco, Giovanni, Peppino l'uomo dagli otto nomi, lo ha scongiurato facendo delle promesse, che poi non manterrà... Sicuramente... E ora chiamami in diretta", ha aggiunto, sollecitando un intervento del nuovo dirigente Rai, minacciando di andare, in caso contrario, "" (Come Fabio Fazio ndr). Poi, dopo l'intervallo,ha mostrato il suo smartphone con un messaggio whatsApp di Roberto Sergio e lo ha letto: "Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai connoi".