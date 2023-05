Se la spia del freno a mano lampeggia devi immediatamente fare queste cose | Allarme | non sbagliare

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladelrimane accesa anche dopo averlo tolto? Non andate nel panico, ecco cosa doveteper risolvere il problema. Nei primi anni di diffusione di massa, possedere un’auto non era esclusivamente un’opportunità di spostamento in più. Le auto erano oggetto di culto prima ancora che mezzi di trasporto e i possessori di una divetture erano in grado di risolvere in modo autonomo alcuni dei problemi che si presentavano durante la marcia. C’era una maggiore attenzione alla cura del motore e della meccanica del mezzo, dunque se si presentava un problema di poco conto si procedeva ad un tentativo di riparazione o per meglio dire aggiustamento temporaneo. Ladelrimane accesa o comincia a ...