Scorsese | «La tragedia dei nativi non va dimenticata»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non l’ha mandata a dire Robert De Niro in conferenza stampa, a Cannes, per la presentazione dell’ultimo ultimo film di MartinKillers of the Flower Moon (dal 19 ottobre first appeared on il manifesto.

Accade quando dietro la macchina c'è un nome come Martinche, a oltre a 80 anni, mette in scena laamericana, dando il giusto tributo ad un popolo per anni ingannato, spogliando un ...... ed è commossa alle lacrime per vedere rappresentata "ladel mio popolo". Nell'epopea poliziesca tratta dal romanzo di David Grann,esplora cosa accadde nell'Oklahoma degli anni '20 ...La vediamo dal punto di vista degli aguzzini ovviamente (altrimenti che film disarebbe) ma rispetto al solito esiste in Killers Of The Flower Moon una partecipazione allaindigena ...

La mano di Scorsese sulla tragedia dei nativi QUOTIDIANO NAZIONALE

C'era anche il capo della nazione Osage, Orso in piedi, accanto a Martin Scorsese e ai suoi attori feticcio, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, alla fine della proiezione trionfale ...Il Settimanale 2023 3 – Si sono chiusi oggi a Bari gli appuntamenti primaverili dell’edizione 2023 di Race for the Cure, un’iniziativa organizzata da Komen… Leggi ...