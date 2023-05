Scopri perché tutti i creator italiani stanno andando a Cannes | ecco la lista completa!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023)amo insieme il motivo per cui tant*sirecando ain questi giorni. Tra red carpet e abiti di alta moda, l'evento cinematografico più atteso dell'anno sta attirando l'attenzione dei nostri influencer preferiti.amo insieme chi sono ipresenti al Festival e quali affascinanti outfit indossano sul famoso red carpet. Non perdiamo altro tempo e immergiamoci nell'atmosfera glamour del Festival di! Di cosa parliamo in questo articolo... - Tant*sirecando al Festival di. - Il festival si svolge due settimane ogni maggio presso il Palais des Festivals et des Congrès di. - Tra i ...