Scontro tra auto in contrada Epitaffio | due feriti | traffico in tilt

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue persone sono rimaste ferite questa mattina a causa di un incidente stradale sulla statale 7 Appia, in località. Per cause in corso di accertamento, sono venute a collisione una Fiat Punto e una Renault, una viaggiava in direzione centro città mentre l'altra era probabilmente impegnata in una operazione di manovra. I conducenti delle duesono del '92 e del '62 ed entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie con l'intervento del 118. Sono stati trasportati in codice rosso, per dinamica, all'ospedale San Pio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Lunghissime code sulla statale, peraltro nell'ora di punta per l'apertura di uffici e scuole, sia in direzione Montesarchio che Benevento.