Scontro frontale tra auto e furgone | morto ragazzo di 24 anni

(Di lunedì 22 maggio 2023) Drammatico incidente stradale nella serata di domenica nei pressi dell'aeroporto Catullo, in provincia di Verona. Stando a quanto appreso, erano da poco passate le ore 22 di ieri, domenica 21 maggio, quando un'che percorreva la SR62 si è scontrata frontalmente con un, in prossimità...

Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '...Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '...Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '...

Incidente frontale a Binago: Danilo Ferroni muore in ospedale IL GIORNO

Il tragico incidente ha avuto luogo nella tarda serata di domenica sulla SS62, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto Catullo a Dossobuono.in provincia di Verona. Inutili i tentativi del personale de ...Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave, due uomini e una donna. Lunghe code di auto fino a Nembro. Uno scontro frontale tra due auto avvenuto ad Albino, lungo la strada statale 671 ...