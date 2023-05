Sconti Moleskine | taccuini | agende | cartoleria e idee regalo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 maggio 2023)è una società nata nel 1997,celebre produttore di, quaderni, borse, penne e accessori per la scrittura. Per anni ha basato il suo business sulla riproduzione del leggendario taccuino nero utilizzato da numerosi artisti e intellettuali, come Van Gogh, Picasso, Hemingway per annotare pensieri, parole e bozzetti. Simbolo che negli anni continua ad attirare sempre consumatori in cerca di, oggi l’azienda in Italia produce e vende vari oggetti, quali, quaderni, borse, strumenti per scrivere, oggetti per leggere e tanto altro ancora. La svolta negli ultimi anni è stata data dal mondo digitale con il quale è entrato in contatto attirando l’attenzione degli amanti della tecnologia, che non vogliono però rinunciare alla tradizione. Dal 2007 il nome dell’azienda si ...