Scomparsa Barbarisi | Gerardo sarebbe stato ritrovato

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo giorni di ansia,avviad Avellino. Il 55enne aveva fatto perdere le sue tracce, senza motivazioni. Nei giorni scorsi in tanti hanno lanciato accorati appelli per ritrovare l’uomo conosciuto in città anche per il suo passato da ultrà dell’Avellino. Attraverso un post Facebook, Franco Iannuzzi leader della Curva Sud ha annunciato la bella notizia. Si attende la conferma da parte delle forze dell’ordine e Prefettura di Avellino. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

