Schlein sostiene le contestatrici di Roccella | cattolici del Pd sempre più arrabbiati

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il sostegno dellaalledella ministra Eugeniaal Salone di Torino è solo l'ultimo episodio. Dove è finito il partito plurale? Messi in fila uno dopo l'altro questi «singolarissimi eventi» - come le voci critiche pd le definiscono - hanno fatto salire il tasso di insofferenza deidem. Non escono ancora allo scoperto per non essere accusati di lanciare un ponte verso Matteo Renzi. Accusa ricorrente di questi tempi. È un fatto però che per 15 anni il Pd è stato un partito-Gattopardo. Dove per non urtare le diverse sensibilità si è casomai deciso di non decidere. Se proprio era necessario meglio le mezze porzioni. Ecco che ora invece Elly s'è messa a distinguere le sue idee da quelle che nel partito non sono condivise. Lo ha fatto per la maternità surrogata e – a pensarci bene- ...

Roccella, tra le principali esponenti del governo Fdi, non ha dubbi eche quello che è ... Grave la condotta della, grave che la sinistra non difenda la libertà di parola'. Proprio la ...... Roccella aggiunge: "A, che parla in modo surreale di governo che non sopporta le ... Per questo è stato attaccato dalla deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli con -- "una ...La fiera,Maullu, "è la punta dell'iceberg di un sistema, lì si prendono informazioni per ... in netta contrapposizione con le aperture del segretario Pd Ellye di buona parte della ...

Il PD di Schlein sostiene gli studenti in tenda e ascolta Ultima ... Fanpage.it

Invece Schlein che non a caso viene da un’altra scuola – non è chiarissimo quale ma anche per la sua giovane età certo non quella degli storici partiti democratici – ha invece sostenuto le ragioni del ...Le idee: dalle primarie è arrivata una forte domanda di novità, ma è caricaturale pensare che questo porti a un radicalismo lontano da ...