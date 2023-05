Schlein e Meloni nude e incinte | l’ultima opera di aleXsandro Palombo in centro a Milano

(Di lunedì 22 maggio 2023) La premier Giorgiae la leader del Pd Elly. Questadell’artista, nella nuovaPower Is Female apparsa questa mattina nella centrale piazza San Babila aper affrontare il tema della maternità surrogata. Sulla pancia della segretaria dem appare la scritta “My uterus my choice” e su quello della“Not for rent“, la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno sono tatuati rispettivamente sulle loro braccia. «Giorgiaed Elly– dice, autore del murales con i Simpson deportati davanti al memoriale della Shoah – hanno in comune un’occasione storica, quella ...

Il nuovo murale dell'artista aleXsandro Palombo ritraeincinte spalla a spalla: il disegno, intitolato 'Power is female', è apparso a Milano in piazza San ...Maternità surrogata:incinte nel murales di Palombo Il premier Giorgiae la leader dell'opposizione Ellysono state immortalate dall'artista aleXsandro Palombo che le ha ritratte spalla a ...'Power Is Female', la nuova opera di Alexandro Palombo in piazza San Babila a Milano che vuole riflettere sulla maternità surrogata in seguito a un ultimo weekend di polemiche su diritti civili e ...

Da stamattina, in piazza San Babila a Milano, è visibile la nuova opera dell’artista AlexSandro Palombo: si intitola “Power is Female” e raffigura Giorgia Meloni e Elly Schlein spalla contro spalla, ...Renzi e Calenda all'incontro in Senato sulle sorti del Terzo polo: il gruppo composto da Azione e Italia Viva guarda in direzione Europee ...