(Di lunedì 22 maggio 2023) «Basta con la politica del no a tutto portata avanti dae da chi crede nella decrescita felice». A dirlo è Matteo Salvini, che chiede di mettere da parte lo «pseudo ambientalismo ideologico» che ha contribuito a far sì che nel corso degli anni si sia fatto poco o nulla perile mettere in sicurezza fiumi e corsi d'acqua. Perché se non si fa prevenzione poi avvengono tragedie come l'alluvione in Emilia Romagna. Il vicepremier cita la segretaria del Pd, e non ci poteva essere esempio più calzante, dal momento che proprio, dal 28 febbraio 2020 al 24 ottobre 2022, nel ruolo da vicegovernatrice dell'Emilia-Romagna, deteneva la delega al «Patto per il clima». Di cosa si tratta? Nonostante abbia un nome vago e generico, questa delega è molto importante, perché ...

C'è solo il 'io tifo per questo, io sto con la, tu stai con Giuseppina'. E' la mela marcia ...modo più costruttivo' A noi risulta che su 159 milioni di bilancio che la Protezione civile...Per l'accoppiata Bonaccini, piove sul bagnato: considerate anche le analogie fisiche, ... per evitare tragedie, mediante bacini di raccolta acque e invasi, quello si poteva erealizzare.Direte: era partita per l'Islanda, poiandare al G7 in Giappone, aveva importanti impegni ... Va bene la proposta didi "spostare risorse del PNRR per la prevenzione e messa in sicurezza ...

Alluvione in Emilia Romagna, Schlein doveva prevenire il dissesto idrogeologico Il Tempo

«Basta con la politica del no a tutto portata avanti da Schlein e da chi crede nella decrescita felice». A dirlo è Matteo Salvini, ..."Mezza protezione civile in ufficio e non sul territorio". Alluvione, tutte le colpe della Regione Emilia Romagna. Con Schlein spieghi cosa ha fatto ...