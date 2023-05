Schiaffo della UEFA al Napoli | Marciniak arbitro della finale di Champions tra City e-Inter

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nonostante le polemiche seguite a-Milan, Szymonè stato selezionato comeper ladiLeague tra Manchester. Laha annunciato che Szymonè stato scelto per dirigere laLeague 2023 tra Manchester, in programma sabato 10 giugno allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Questa decisione arriva nonostante le recenti polemiche che hanno coinvolto l’polacco dopo la partita diLeague trae Milan. La nomina diarriva come un prestigioso ...