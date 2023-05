“Scavate lì” Maddie McCann | svolta nelle indagini | la scoperta dopo 15 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023)in vista: la polizia che sta indagando sulla scomparsa della bambina potrebbe aver individuato una nuova pista. Secondo quanto riferito, l’indagine sul sito arriva su richiesta della polizia tedesca, che nel giugno 2020 ha annunciato di ritenere che Madeleine fosse morta e che il responsabile fosse probabilmente Christian B. Christian B è attualmente in carcere per aver stuprato una donna di 72nella stessa zona della regione dell’Algarve da cui è scomparsa Madeleine, ma non è stato accusato di alcun reato legato alla scomparsa. Ha sempre negato il coinvolgimento. Eppure la polizia ha avviato una imponente ricerca del corpo di Madeleinein un bacino idrico nella regione portoghese dell’Algarve. I poliziotti tedeschi stanno guidando le ricerche nel luogo piuttosto ...