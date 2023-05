Saviano difende Lagioia | «Governo xenofobo va sabotato | così si stanno costruendo la sconfitta» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) La contestazione alla ministra Eugenia Roccella al Salone del Libro? Legittima, anzi «quanto di più sano possa avvenire in una democrazia». Robertosi schiera dalla parte del direttore del Salone del Libro Nicola La Gioia, reo, secondo diversi esponenti di Fratelli d’Italia in primis la sottosegretaria Augusta Montaruli, di non aver impedito la protesta contro la ministra per la Famiglia. Per lo scrittore: «Questo, questa destra xenofoba e la sua propaganda, vanno sabotati con tutti gli strumenti (non violenti) che la democrazia mette a disposizione». «La destra italiana -aggiunge – dimostra di non aver per nulla compreso la lezione americana. Il tentativo di restringere il diritto all’aborto ha scatenato una reazione politica dal basso, diffusa e trasversale, che ha contribuito alladi Trump». Per ...