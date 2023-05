“Sapete che il fidanzato di Ilary Blasi…” Vladimir Luxuria parla a sorpresa della coppia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il weekend scorso la pungente opinionista de L’isola dei famosi 2023,, ha festeggiato il compleanno dell’iconica, quanto storica discoteca romana Muccassassina. Party sgargiante, scatenato, al quale ha partecipato pureBlasi, che ha colto l’occasione per presentare all’amica il tanto ormai super chiacchierato e inseguito Bastian Muller. Nottata danzante e piena di interessanti incontri per la conduttrice e la opinionista de L’isola dei famosi 2023, che si sono scatenate sulla pista fino a tarda notte. Diverse le storie social che hanno divertito la platea virtuale. Adessoha espresso il suo parere Bastian Muller,diBlasi.Blasi e il nuovoBastian, ...

Sul futuro di Lukaku: "Lui ama molto la magliaindossa, si trova molto bene all'Inter, vuole stare con noi. Comeil giocatore è in prestito fino al 30 giugno, rientrerà al Chelsea, non ...... vedremo cosa accadrà' Infine sul futuro di Lukaku: 'Ama molto la magliaindossa e si trova molto bene all'Inter, vuole stare con noi - ha concluso l'ad - . Comeil giocatore è in prestito ...È vero, l'ambientalismo ha quasi sempre detto "no", maperché Perché, come argutamente rispose un mio amico a un amministratore torinese: "Perché voigovernate fate sempre le stesse cose."...

Lo sapete che TGCOM

Pagina inizialePoliticacreatura: 22/05/2023 11:02da: Storione Cristianoè divisoContinuano le congetture sull'annunciato contrattacco ucraino. Anche gli ...Laura Pausini annuncia che devolverà i cachet dei concerti a Venezia ad alcuni comuni della Romagna colpiti dall'alluvione ...