Sangue sulle strade di Roma | 24enne muore investito a Casal del Marmo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Un ragazzo, che avrebbe compiuto nei prossimi giorni 25 anni, è stato trovato morto ieri sera, intorno alle ore 23, in viadel. L’ipotesi al vaglio della polizia locale, intervenuti sul posto, è che sia statoda un veicolo pirata mentre era a bordo del suo monopattino. Il giovane, probabilmente di origine bengalese, è stato visto a terra da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Sul caso indagano gli agenti della Polizia locale del Gruppo Cassia (fonte: Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diEurilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornatonostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...