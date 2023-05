Sanctuary di Zachary Wigon | clip esclusiva del thriller con Margaret Qualley e Christopher Abbott

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dal 25 maggio arriva al cinema Santuari un film di, con. Seconda opera del regista, che torna a lavorare con Micah Bloomberg sceneggiatore con cui aveva già lavorato alla serie Homecoming, il film è unche vede protagonisti una dominatrice e un suo cliente.nasce quasi casualmente da una telefonata avvenuta tra i due nel giugno del 2020. «Era un periodo in cui eravamo un po’ irrequieti per ovvi motivi, Micah e io eravamo al telefono. – racconta il regista – Mi stava raccontando che avrebbe voluto scrivere qualche scena a caso, giusto per avere qualcosa a cui lavorare durante il lockdown. Mi ha detto che i suoi film preferiti erano quelli basati sulle ...

... l'incredibile storia di Steffi Rostoski e Markus Weinberg dal titolo Jonas Deichmann " Il nostro limite siamo noi ; il thriller drammaticodiWigon , un gioco al massacro senza ...si svolge in una suite d'albergo di lusso, dove il ricco e impacciato rampollo Hal e la vorace e irrefrenabile Rebecca, si avvicendano in mille ...- Lui Fa Il Gioco. Lei Fa Le Regole diWigon, con protagonisti assoluti Margaret Qualley e Christopher Abbott, arriverà nei cinema italiani dal 25 maggio con I Wonder Pictures.

Sanctuary, una clip con l'affascinante Margaret Qualley MYmovies.it

Lui fa il gioco, lei fa le regole. Dal 25 maggio arriva al cinema 'Sanctuary' il nuovo film di Zachary Wigon. Clip esclusiva ...Margaret Qualley and Christopher Abbott navigate a messy, sexy power struggle in NEON's Sanctuary The post ‘Sanctuary’ Review: Romance Takes a Twisted Turn in This Delicious Two-Hander appeared first ...