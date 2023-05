San Siro | comunicato del comitato SìMeazza contro il sindaco Sala | News

... l'hanno trovata ancora nella piazza, nei pressi della fontana centrale, e l'hanno identificata e denunciata: si tratta di una giovane che vive nei quartieri popolari in zonae ha qualche ...Dalle indagini, si è scoperto che la ragazza è marocchina, abita in zonae ha precedenti per furto soprattutto nella zona della Stazione centrale.Dopo avere inanellato record e primati (sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadiodi Milano e all'Arena di Verona) Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo hanno ...

Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, è stato ospite di Fedez negli studi di Muschio Selvaggio e racconta le liti con Chiellini e Casiraghi ...La Federclubs ha elogiato i tifosi della Sampdoria presenti sugli spalti di San Siro, invitandoli a replicare il bellissimo gesto per l’ultima partita casalinga al Ferraris contro il Sassuolo. Ecco ...