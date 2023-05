Sampdoria Vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I blucerchiati, già ufficialmente retrocessi in Serie B, vogliono chiudere in maniera dignitosa una stagione pessima, mentre i neroverdi cercano punti per entrare tra le prime dieci della classifica.Vssi giocherà venerdì 26 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ferraris.VS: LE(3-4-1-2): Ravaglia, Amione, Nuytinck, Gunter, Zanoli, Winks, Rincon, Augello, Djuricic, Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic(4-3-3): Consigli, Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio, Frattesi, Maxi Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi...