Salone del Libro di Torino | o del posto al sole degli egoriferiti

(Di lunedì 22 maggio 2023) Anche quest'anno ilinternazionale deldidimostra essere un altro salotto che lascerà tutto come prima: i soliti quattro nomi chiamati a gestirlo, un grigiume di assistenzialismo culturale che, con i soldieditori che per qualche ragione ignota ancora frequentano il, permette a queste figurine tutte postura e superbia, ma poco cervello ed originalità di comprarsi le loro costosissime scarpe ortopediche artigianalmente cucite da immigrati palestinesi. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Con Marco Armellino (presidente AWorld), Elisa (cantante e alleata dell'Onu), Salvatore Di Mari (head of operations Tik Tok Italia), Stefania Farina (responsabile sostenibilitàLibro), ...È il pensiero dello scrittore e direttoreLibro di Torino Nicola Lagioia , che ad Agorà - il programma di Rai 3 condotto da Monica Giandotti - ha raccontato la sua versione su quanto ...'Com'è andata Bene, si sono incazzati tutti!', ha detto al telefono Nicola Lagioia , direttoreinternazionale di Torino, a Vittorio Sgarbi. Che non ha perso tempo per raccontarlo a tutti, in apertura dell'incontro su "Scoperte e Rivelazioni. Caccia al tesoro dell'arte", edito da La ...

Salone del Libro, pro e contro la protesta e quando supera il limite e diventa censura Il Sole 24 ORE

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Da giovedì a lunedì sono stati 215.000 i visitatori del Salone del Libro di Torino, contro i 168.000 dell'anno scorso. Il numero più alto di sempre. Solo sabato sono stati 60 ..."Abbiamo inaugurato questo Salone del Libro con l’intitolazione della piazza a Mahsa Amini perché volevamo dare un segnale di grande attenzione mantenendo accesa una luce su fatti che vedono ogni ...