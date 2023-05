Salerno | spaccio di cocaina | nei guai due minorenni

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nella nottata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadihanno arrestato, in flagranza di reato, due ragazzi,, di 16 e 17 anni,entrambi del salernitano, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio, intimavano l’alt alveicolo sulla quale viaggiavano i due ragazzi, che anziché fermarsi si davano alla fuga. Nescaturiva un breve inseguimento, durante la quale, colui che era alla guida, lanciava dalfinestrino un involucro contenente la sostanza stupefacente del tipo, già suddivisain dosi, per un peso complessivo di 7 grammi e successivamente, colui che si trovava al latopasseggero si liberava di un telefono cellulare, prontamente recuperati dai militari. Dopo circa 3km e ...

