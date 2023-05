(Di lunedì 22 maggio 2023) Nel segno di un accordo siglato l’anno scorso con 35 Scuole disalernitane, espressione del comune intento di promuovere l’attività coreutica, parallelamente alla valorizzazione del territorio, si ripete, per il secondo anno consecutivo l’appuntamento conin. Il LiceoI torna a farsi promotore dello spettacolo in programma mercoledì 24alle 20 presso ildi. La serata, che vedrà alternarsi in scena circa 200tori, si presenta come una kermesse di stili coreografici e di svariate forme di espressionestica. L’intento comune è quello di valorizzare il ruolo che il linguaggio dellaha da sempre avuto nell’ambito ...

Sabato 202023 alle ore 18:30 presso la piscina comunale Simone Vitale è andata in scena l'attesissima gara 2 delle finali playout tra la Check - up Rari Nantese l'Anzio Waterpolis terminata in ...Appuntamento martedì 23, in Piazza della Libertà, per la seconda edizione del premio "Circoli Nautici della Campania - Giornata del mare e delle Cultura Marina". Sarà presente anche il presidente della ...... 76enne di Battipaglia dona 135 Ultime notizie Attualità Alluvione Emilia Romagna, 76enne di Battipaglia dona 135 22Zerottonove, lite a Torrione: residenti chiedono sicurezza 22 ...

Salerno, "Maggio in Danza" 2ª edizione: Alfano I capofila al Teatro delle Arti ZON

Sabato 20 maggio 2023 alle ore 18:30 presso la piscina comunale Simone Vitale è andata in scena l’attesissima gara 2 delle finali playout tra la Check-up Rar ...Continua Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio. La ...