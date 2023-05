Salernitana Vs Udinese | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 22 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata vogliono festeggiamenti la salvezza davanti al proprio pubblico, mentre i friulani cercheranno di migliorare la classifica della scorsa stagione.(3-4-2-1): Ochoa, Daniuluc, Pirola, Gyomber, Brdaric, Vihelena, Coulibaly, Mazzocchi, Candreva, Piatek, Dia. All. Paulo Sousa(3-5-2): Silvestri, Perez, Bjiol, Masina, Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie, Samardciz, Beto. All. SottilIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn sabato 27 maggio 2023 alle ore 15 Lazio Vs Cremonese:L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Ultima vittoria oltre un mese fa, lo scorso 16 aprile nel 3 - 0 rifilato all'grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham.invece salva senza neppure giocare, complice la ...... impegnata all'Olimpico contro la. Napoli " Inter 3 - 1, Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano ..." Lazio 0 - 1, Sarri è a due punti dalla Champions: "Non è ancora fatta. Il rigore C'era ...furiosa anche perchè il Var non interviene per invitare Pairetto a fare marcia indietro . ... Lo spezzatino di campionato si completerà lunedi 22 maggio con i posticipi Roma -e ...

Penultima in casa (l’ultima prima della finale di Budapest). Ricco il programma delle celebrazioni, servono tre punti per la Champions League ...Lo Special One prepara la sfida di campionato La testa è alla finale di Europa League del 31 contro il Siviglia, ma la Roma dovrà cercare di fare risultato oggi all’Olimpico contro una Salernitana già ...